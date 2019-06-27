На Полтавщине разбился дельтаплан: спасатели сообщают о погибших

27.06.2019 13:35

Вблизи г. Кобеляки в Полтавской области произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека, пишет УП.

Это произошло 27 июня около 06:05, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Принадлежность дельтаплана и личности погибших в Кобеляцком районе устанавливают.