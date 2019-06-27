Нацбанк упростил ведение бизнеса в Украине

27.06.2019 09:50

Решение касается оформления карточек для распоряжения счета.

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал некоторые вопросы по безналичным расчетам в гривне, в частности отменил требование относительно оформления карточки с образцами подписей для распоряжения счетом. Об этом 26 июня информирует пресс-служба Нацбанка.

Регулятор отметил, что данное решение упростит ведение бизнеса в стране.

"Это существенно уменьшит затраты времени и средств субъектов хозяйствования на оформление документов", – говорится в сообщении НБУ.

В нем также сказано, что Нацбанк предусмотрел возможность возврата банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если он не заполнил реквизит "Код страны нерезидента" получателя.

Источник : https://www.segodnya.ua