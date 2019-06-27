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Нацбанк упростил ведение бизнеса в Украине
27.06.2019 09:50
Решение касается оформления карточек для распоряжения счета.
Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал некоторые вопросы по безналичным расчетам в гривне, в частности отменил требование относительно оформления карточки с образцами подписей для распоряжения счетом. Об этом 26 июня информирует пресс-служба Нацбанка.
Регулятор отметил, что данное решение упростит ведение бизнеса в стране.
"Это существенно уменьшит затраты времени и средств субъектов хозяйствования на оформление документов", – говорится в сообщении НБУ.
В нем также сказано, что Нацбанк предусмотрел возможность возврата банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если он не заполнил реквизит "Код страны нерезидента" получателя.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, бизнес
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