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Назван орех, обладающий противораковыми свойствами

27.06.2019 22:41
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Назван орех, обладающий противораковыми свойствами

Он эффективен против рака молочной железы.

Американские исследователи выяснили, что употребление грецкого ореха способно подавлять рост и развитие рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые из Университета Маршала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ученые провели клиническое исследование, в котором приняли участие отобранные женщины с опухолями молочной железы, достаточно большими для биопсии, с целью исследования и патологии. Их поделили на группы, одна из которых потребляла орехи, другая же группа была контрольной.

Перед исследованием всем сделали биопсию. Первая группа употребляла 57 граммов грецких орехов в день до следующей операции.

Патологические исследования подтвердили, что опухоли были раком молочной железы у всех женщин, участвовавших в исследовании. Через две недели после биопсии во время операции специалисты взяли дополнительные образцы раковой опухоли.



Теги: Донбасс, рак, орех
 
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