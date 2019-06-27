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У Зеленского провели совещание по экономическим проблемам Донбасса
Накануне в Офисе гаранта Конституции Зеленского состоялось совещание, участники которого обсудили проблемы экономического характера на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом идет речь в публикованном вчера вечером сообщении пресс-службы Администрации президента в Facebook. «В Офисе президента Украины под руководством первого помощника главы государства Сергея Шефира и при участии советника президента по вопросам экономики Олега Устенко состоялось рабочее совещание по экономическим проблемам Донбасса», - говорится в сообщении.
С отчетами по теме экономики Донбасса выступили эксперт по региональному развитию, председатель союза выпускников Королевского колледжа Лондона Алексей Стародубов, а также специалисты по инвестициям, угольной и металлургической промышленности, энерго- и водоснабжения и других отраслей хозяйства.
«Специальное внимание участниками совещания уделялось вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами», - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, совещание, проблема, Зеленский
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