У Зеленского провели совещание по экономическим проблемам Донбасса

27.06.2019 10:37

Накануне в Офисе гаранта Конституции Зеленского состоялось совещание, участники которого обсудили проблемы экономического характера на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом идет речь в публикованном вчера вечером сообщении пресс-службы Администрации президента в Facebook. «В Офисе президента Украины под руководством первого помощника главы государства Сергея Шефира и при участии советника президента по вопросам экономики Олега Устенко состоялось рабочее совещание по экономическим проблемам Донбасса», - говорится в сообщении.



С отчетами по теме экономики Донбасса выступили эксперт по региональному развитию, председатель союза выпускников Королевского колледжа Лондона Алексей Стародубов, а также специалисты по инвестициям, угольной и металлургической промышленности, энерго- и водоснабжения и других отраслей хозяйства.



«Специальное внимание участниками совещания уделялось вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и другими донорскими структурами», - говорится в сообщении.