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Украина рискует прекратить закачку газа в ПХГ, если «Нафтогаз» не найдет денег
27.06.2019 07:39
НАК "Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), если не найдет соответствующего финансирования. Об этом журналистам заявил глава НАК Андрей Коболев, передает УНН.
"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе надо будет останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - сказал он.
Как сообщалось ранее, льготники сократили долги за газ перед "Нафтогазом" на 1,5%
Теги: Украина, Донбасс, Нафтогаз, газ
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