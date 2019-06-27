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В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации

27.06.2019 20:40
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В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации

За время оккупации в Крыму проведено более 200 обысков, по которым Прокуратура АР Крым зарегистрировала 152 уголовных производств. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Автономной Республики Крым, передает УНН.

По данным пресс-службы, с начала временной оккупации АР Крым незаконно созданными на этой территории органами власти проведено более 200 обысков. По состоянию на 25 июня правоохранительные органы полуострова зарегистрировали 152 уголовных производств по этим фактам.

Напомним, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство из-за проведения очередных обысков на оккупированном полуострове.



Теги: Крым, время, обыск, оккупация
 
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