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В Лисичанске школьники бросали булыжники в пенсионеров

27.06.2019 18:25
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В социальных сетях опубликовали видео, на которых видно, как подростки в Лисичанске бросаются камнями в пожилых людей. 

«Как ученики 8 школы Лисичанска проводят досуг – закидывают пожилых людей камнями. Весело им. Было бы хорошо, если бы полиция идентифицировала хулиганов и провела беседу», — написала Ирина Якунина, которая и опубликовала данные видео.

Источник : http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, пенсионер, Лисичанск
 
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