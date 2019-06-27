В Лисичанске школьники бросали булыжники в пенсионеров

27.06.2019 18:25

В социальных сетях опубликовали видео, на которых видно, как подростки в Лисичанске бросаются камнями в пожилых людей.

«Как ученики 8 школы Лисичанска проводят досуг – закидывают пожилых людей камнями. Весело им. Было бы хорошо, если бы полиция идентифицировала хулиганов и провела беседу», — написала Ирина Якунина, которая и опубликовала данные видео.

Источник : http://lugradar.net