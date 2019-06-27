В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка

27.06.2019 20:01

Свой поступок горе-родители объяснили тем, что 6-летнего мальчика привязали за плохое поведение.

В Луганской области родители держали на цепи 6-летнего сына. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebbok.

По его словам, в ходе проведения операции Безопасное лето и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию полицейскими Луганской области совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка местного населения.

Так, по адресу проживания женщины (1992 года рождения) и ее мужа (1982 года рождения), который работает механизатором обнаружили, что малолетний ребенок 2013 (года рождения) был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома.

По словам родителей, мальчика привязали "за плохое поведение".

Подробности инциндента и фото обнародовала пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

Источник : https://korrespondent.net