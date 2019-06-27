Последние новости раздела
- В Лисичанске школьники бросали булыжники в пенсионеров 18:25
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина18:12
- Вакарчук собирает народ под Верховную Раду 17:37
- В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем17:23
- Эксперт: у Зеленского есть всего два пути, чтобы освободить украинских моряков17:00
- Позиции ВСУ опять оказались под шквальным огнем боевиков16:39
- Медведчук договорился с руководителями ОРДЛО об освобождении 4 украинцев16:25
- С чем связаны частые разводы в Украине15:59
- Юрий Бойко представил кандидатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» по округу №49 Валерия Гнатенка15:47
- Сколько составила первая президентская зарплата Зеленского15:24
Вакарчук собирает народ под Верховную Раду
27.06.2019 17:37
Завтра, 28 июня, в День Конституции Украины, лидер партии "Голос" Вакарчук собирает людей под Верховную Раду. Об этом он сообщил в Сети, передает https://www.dialog.ua/. Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука осуществила впечатляющий рывок и нарастила рейтинг с добарьерных 4,9% до вполне приличных 6,8% Так, Вакарчук сообщил, что собирает под Верховную Раду людей, которые хотят изменений. По его словам, там будет не митинг, а флешмоб. Политик пояснил, что в День Конституции все, кто хочет изменений в стране, должны прийти под здание Верховной Рады. Он заверил, что сейчас нардепам не доверяет 90% населения. Вакарчук призвал всех желающих приходить в 14:30.
Теги: Донбасс, Вакарчук, народ, Верховная Рада
Читайте также:
- Вакарчук рассказал, кто будет в списке его партии «Голос»
- Декольте регионала и клоунада мэра
- "Вы должны понять, что народишко у нас - дерьмо, пустоцвет и не чета вам", - Альфред Кох написал письмо Путину
- Лукашенко: "Мы будем делать всё, чтобы Украина жила спокойно"
- Участники АТО создают новую партию "Единый Союз Патриотов Украины"
- Льюис выразил Кличко "абсолютное уважение" за уход с ринга
- В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ18:38
- В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем17:23
- Медведчук договорился с руководителями ОРДЛО об освобождении 4 украинцев16:25
- В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома13:58
- "Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков10:18
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин10:00
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- В ОРДО планируют создавать молодежные медицинские отряды, — СМИ «ДНР»08:02
- День в ООС: более 20 обстрелов, потерь нет07:20
- В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ18:38
- В Лисичанске школьники бросали булыжники в пенсионеров 18:25
- Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина18:12
- Вакарчук собирает народ под Верховную Раду 17:37
- В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем17:23
- Эксперт: у Зеленского есть всего два пути, чтобы освободить украинских моряков17:00
- Позиции ВСУ опять оказались под шквальным огнем боевиков16:39
- Медведчук договорился с руководителями ОРДЛО об освобождении 4 украинцев16:25
- С чем связаны частые разводы в Украине15:59
- Юрий Бойко представил кандидатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» по округу №49 Валерия Гнатенка15:47
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- «Это понравится не всем»: военный эксперт предсказал, что вскоре произойдет между Украиной и РФ
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса
- Боевики закрывают КПП "Еленовка", люди массово бегут из ОРДЛО
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Россия разгневана из-за угрозы Евросоюза по паспортам для "Л/ДНР"
- «Твари»: Саакашвили жестко отреагировал на скандал вокруг решения ЦИК
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов