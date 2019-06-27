Зеленский – Путину: отпусти детей к родителям!

27.06.2019 22:18

Глава украинского государства Владимир Зеленский сделал важное обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав последнего немедленно освободить военнопленных бойцов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. ГКак информирует replyua.net, такое свое обращение верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины сделал во время брифинга, 27 июня.



Зеленский подчеркнул: «Я хотел бы обратиться к российскому президенту. У всех нас есть дети. Верните родителям их детей!». Перед тем Владимир Зеленский жестко раскритиковал действия главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина. В частности, президент Украины заявил, что глава МИД Украины ответил на ноту о военнопленных украинских моряках без консультации с руководством страны.



Как известно, в водах Керченского пролива, 25 ноября 2018 года российские военнослужащие, применяя огнестрельное оружие, захватили украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» вместе со всем экипажем, направляющимся в Мариуполь из Одессы. Три украинца, во время ожесточенной атаки россиян, получили ранения.