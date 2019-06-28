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Члены "Слуги народа" подпишут особый документ перед появлением в Верховной Раде – детали

28.06.2019 16:23
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Члены "Слуги народа" подпишут особый документ перед появлением в Верховной Раде – детали

Все члены партии "Слуга народа" подпишут особый меморандум об ответственности. Об этом сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что политической партии "Слуга народа" в класическом смысле не существует, а все держится исключительно на Зеленском. Так, он заверил, что уже началась работа над тем, чтобы все члены партии "Слуги народа" подписали необходимый документ. Разумков уверяет, что добросовестность – это основа партии на следующие пять лет. Он заверил, что нардепы от его политсилы будут ответственными. Также сообщается, в документе четко прописано, что кандидат в депутаты в случае прохода в Раду обязуется голосовать лично и добровольно сложит полномочия в случае необходимости. Разумков подчеркнул, что такую процедуру пройдут все будущие "слуги народа".



Теги: Донбасс, документы, Верховная Рада, Слуга народа
 
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