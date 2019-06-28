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"Хотите честно, Медведчука никто не тронет", - Бачо Корчилава рассказал, почему Украина бессильна против кума Путина

28.06.2019 19:51
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"Хотите честно, Медведчука никто не тронет", - Бачо Корчилава рассказал, почему Украина бессильна против кума Путина

Несмотря на пророссийскую позицию и связь с Кремлем Виктора Медведчука, в Украине трогать его никто не станет, поскольку ответная реакция Москвы сразу запустит сценарий обострения на Донбассе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил известный политолог Бачо Корчилава, пишет Диалог.UA.
"Хотите честно, Медведчука никто не тронет, потому что все понимают: одно неосторожное движение, и Кремль сразу запустит сценарий обострения на Донбассе. А если обострится на Донбассе, о каком рейтинге может идти речь. А если еще и немного районов потеряем, то совсем невесело будет власти", - пишет он. Именно это обстоятельство сдерживают украинские власти от резких движений. "Можно как угодно относиться к тому, что я сказал, но это правда. А наша проблема часто в том, что мы не говорим правды, потому что она нас не очень устраивает", - отметил он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Медведчук
 
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