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Как организовать доставку товаров из Европы в Украину для интернет-магазина
Сейчас украинцы через один становятся интернет-предпринимателями, запуская все более необычные проекты. И поскольку конкуренция в каждом сегменте торговли высока, выигрывают те, кто предлагает рынку то, чего нет у других.
Отличный пример такого предложения – уникальные товары из Европы, отличающиеся высоким качеством и приятной ценой. Важно только грамотно наладить бесперебойные поставки.
Международный перевозчик
Планируя создание собственного интернет-магазина, торгующего товарами из Европы, соберите информацию о надежных перевозчиках, которые могут стать вашими потенциальными партнерами. Формируйте список из логистических компаний с хорошей репутацией и историей, таких как “Ост-Вест Экспресс”, например. Так, на сайте https://www.owe.com.ua/ этой фирмы указано, что она предоставляет комплексное решение логистических задач:
-
обработку грузов;
-
таможенную и транспортную логистику;
-
погрузочно-разгрузочные работы;
-
услуги временного хранения грузов;
-
аренду складов и другое.
Растаможка товара
Особенно важно найти партнера, обеспечивающего грамотное и быстрое таможенное оформление грузов. К примеру, та же “Ост-Вест Экспресс” состоит в Ассоциации таможенных брокеров.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, магазин, доставка, товар
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