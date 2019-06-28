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Порошенко обвинен в контрабанде и поддержке сепаратистов

28.06.2019 10:18
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Порошенко обвинен в контрабанде и поддержке сепаратистов

Премьер-министр Молдовы Майя Санду выступила с обвинениями против Петра Порошенко.
Она заявила, что Порошенко в сотрудничестве с олигархом Владом Плахотнюком (добавим - его давним другом и бизнес-партнером) обеспечивал контрабанду и коррупционные схемы в Приднестровье.
Об этом Санду заявила в интервью американскому изданию "Politico", передает NEWS24UA.
По словам Санду, эти коррупционные схемы поддерживали выживания сепаратистского руководства Приднестровья.
"Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет содействовать ликвидации этих схем".
Она отметила, что до сих пор не общалась с новым президентом Украины Владимиром Зеленским или премьером Владимиром Гройсманом, однако надеется на сотрудничество с Украиной особенно в вопросе непризнанного Приднестровья.
А мы, видимо, ожидаем еще одного заявления в Госбюро расследований о совершении Петром Порошенко преступлений. Сейчас уголовных дел на экс-президента в ГБР, напомним, уже 8.



Теги: Донбасс, контрабанда, обвинение, сепаратисты, Порошенко
 
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