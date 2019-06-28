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Зеленский вызвал Луценко и Авакова на ковер, появились детали жесткого разговора: «Разорвать!»
Президент Владимир Зеленский на совещании СНБО рассказал о дальнейшей судьбе тех, кто нажился на хищениях в оборонной сфере
«Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники, пишет Политека.
Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину», — заявил Зеленский.
По словам главы государства, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.
«Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией», — продолжил президент.
По его словам, политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали.
«Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать», — заявил Зеленский.
В совещании под председательством президента приняли участие генеральный прокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, в.и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.
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