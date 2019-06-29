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Пенсия: как узнать свой трудовой стаж и размер выплат

29.06.2019 17:16
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Пенсия: как узнать свой трудовой стаж и размер выплат

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разработал портал электронных услуг, направленный на то, чтобы упростить получение украинцами информации и консультаций по многим вопросам, пишет from-ua.
Таким образом, граждане Украине смогут автоматически рассчитать пенсию, а также настроить бесплатное SMS-информирование о назначении или перерасчете пенсии.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
На данном веб-портале люди могут зарегистрироваться одним из двух способов. Первый заключается в том, что можно лично обратится в учреждение Пенсионного фонда с подачей заявления о регистрации.
Также на веб-портале можно зарегистрироваться, если есть личная цифровая электронная подпись, т.е. электронный ключ.
Украинцы получают возможность проверять правильность заполнения реквизитов, наличие данных по начисленной зарплате.
При помощи раздела «Моя пенсия» можно получать информацию о пенсионной выплате, коэффициенте стажа, дополнительных доплатах к пенсии и прочее.
Пенсионеры и другие граждане смогут настроить бесплатное SMS-информирование о назначении или перерасчете пенсии, об уплате страховых взносов работодателем (хорошая новость для тех, кто сомневается в своем работодателе, поскольку соответствующие платежи должен делать только он).
Кроме того, на сайте есть возможность получить электронные справки о размере пенсии, сумме уплаченных взносов и формуляр о трудовом и страховом стаже. Этот документ необходим для оформления больничного листа.
Кроме того, на сайте есть возможность получить информацию о размере своего стажа – начиная с 2004 года, когда стартовала электронная система учета.
Также предполагается, что в будущем на сайте станет доступным еще один калькулятор – для того, чтобы рассчитать будущую пенсию



Теги: Донбасс, пенсионер, пенсионный фонд, стаж, пенсии
 
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