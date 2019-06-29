Под Запорожьем в жутком ДТП погибли туристы

29.06.2019 19:48

28 июня в Васильевском районе Запорожской области в результате лобового столкновения Daewoo Sens и Toyota Avensis погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла около 11:10 на автодороге Харьков – Симферополь, вблизи села Каменское, передает Апостроф.

"Водитель автомобиля Daewoo Sens 1986 года рождения изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с транспортным средством Toyota Avensis", – сообщили в полиции.

В аварии погибли водитель Daewoo и его пассажирка, женщина 1990 года рождения. Ребенок 2016 рождения, который находился в этом же автомобиле, госпитализирован.

Также в больницу доставили водителя автомобиля Toyota Avensis 1972 года рождения, женщин 1976 и 1997 годов рождения, мужчину 1998 года рождения и несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения.

Судя по опубликованным фотографиям можно понять, что люди ехали с отдыха (или на отдых).