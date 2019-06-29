Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Под Запорожьем в жутком ДТП погибли туристы

29.06.2019 19:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Запорожьем в жутком ДТП погибли туристы

28 июня в Васильевском районе Запорожской области в результате лобового столкновения Daewoo Sens и Toyota Avensis погибли два человека, еще пятеро получили травмы.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла около 11:10 на автодороге Харьков – Симферополь, вблизи села Каменское, передает Апостроф.

"Водитель автомобиля Daewoo Sens 1986 года рождения изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с транспортным средством Toyota Avensis", – сообщили в полиции.
В аварии погибли водитель Daewoo и его пассажирка, женщина 1990 года рождения. Ребенок 2016 рождения, который находился в этом же автомобиле, госпитализирован.
Также в больницу доставили водителя автомобиля Toyota Avensis 1972 года рождения, женщин 1976 и 1997 годов рождения, мужчину 1998 года рождения и несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения.
Судя по опубликованным фотографиям можно понять, что люди ехали с отдыха (или на отдых).



Теги: Донбасс, Запорожье, ДТП, погибли
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх