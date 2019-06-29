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Под Запорожьем в жутком ДТП погибли туристы
28 июня в Васильевском районе Запорожской области в результате лобового столкновения Daewoo Sens и Toyota Avensis погибли два человека, еще пятеро получили травмы.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла около 11:10 на автодороге Харьков – Симферополь, вблизи села Каменское, передает Апостроф.
"Водитель автомобиля Daewoo Sens 1986 года рождения изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с транспортным средством Toyota Avensis", – сообщили в полиции.
В аварии погибли водитель Daewoo и его пассажирка, женщина 1990 года рождения. Ребенок 2016 рождения, который находился в этом же автомобиле, госпитализирован.
Также в больницу доставили водителя автомобиля Toyota Avensis 1972 года рождения, женщин 1976 и 1997 годов рождения, мужчину 1998 года рождения и несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения.
Судя по опубликованным фотографиям можно понять, что люди ехали с отдыха (или на отдых).
Теги: Донбасс, Запорожье, ДТП, погибли
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