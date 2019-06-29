Путин: инцидент в Керченском проливе - провокация Порошенко

29.06.2019 17:35

Президент России Владимир Путин обвинил бывшую украинскую власть в организации провокации в Керченском проливе для предвыборной агитации. Путин также сказал, что возвращение российской делегации в ПАСЕ никак не связано с возвращение захваченных украинских моряков.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», который проходит в японской Осаке, пишут АиФ.

По словам Путина возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с процессом освобождения украинских моряков, которые находятся под следствием на территории России.

«Причем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии [Руслан Хомчк, - прим. ред.] подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Просто ни в какие ворота не лезет. Просто безобразие. Давайте будем из этого исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны», — заявил Путин.

Путин также сказал, что вопрос освобождения украинских моряков будет решаться в рабочем порядке.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине. Здесь кроме моряков этих есть, они просто исполняли приказ, мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», — добавил Президент РФ.

Кроме того лидер российского государства остался доволен недавними обменами пленных между Украиной и «ЛДНР» при посредничестве Виктора Медведчука.

«А обмены идут, вот совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех освободили «ЛНР» и «ДНР». Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Вот если так нынешняя власть будет выстраивать работы на этом направлении, конечно, мы много можем добиться», — заявил российский политик.

Стоит отметить, что в одном из первых интервью информационному агентству УНИАН в должности начальника Генштаба, генерал Руслан Хомчак говорил о том, что не стоило подвергать моряков угрозе, но не заявлял о политической подоплеке данной операции.

«Я не могу оценивать Керченскую операцию, я тогда не был [в должности начальника Генштаба, - прим. ред]. Конечно, не надо было подвергать моряков угрозе. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что против них открыли огонь и они могли погибнуть. Я уверен, что из плена их освободят», - заявил тогда Хомчак.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу украинского внешнеполитического ведомства. Главе государства не понравилось то, что МИД Украины не предоставил ему ответ России на ноту, касательно украинских моряков.

Министр иностранных дел Павел Климкин, в свою очередь, сказал о том, что команда главы государства попалась в «российскую ловушку».

Россия, по словам Климкина, не имеет права судить украинских моряков и надеяться на то, что она отдаст их – глупо.