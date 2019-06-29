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У Путина надеются на «нормандский формат»: вся надежда на Зеленского

29.06.2019 14:47
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У Путина надеются на «нормандский формат»: вся надежда на Зеленского

В Кремле считают, что с приходом Владимира Зеленского на президентскую должность в Украине есть смысл говорить о возрождении нормандского формата. Как передает from-ua, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В общем, на самом деле все говорят, что, учитывая фактор нового президента в Украине, действительно следует говорить о реанимации нормандского формата», - сказал Песков.
Вместе с тем, путинский глашатай считает многие подходы нового руководства Украины «непонятными и требующими прояснения». По словам спикера Кремля, переговоры лидеров стран нормандской четверки требуют от сторон проведения «домашней работы». В связи с этим, продолжил Песков, вначале встреча состоит не при участии лидеров нормандской четверки, а их помощников, пояснил Песков. «Они соберутся, чтобы посмотреть, «есть ли почва, необходимая для встречи в верхах», добавил он.
Соответствующее заявление Пескова прозвучало после слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который в ходе встречи с Путиным на саммите G20 заявил, что ожидает обсуждения на предстоящем в июле саммите вопросов урегулирования войны на Донбассе с учетом минских соглашений.



Теги: Донбасс, Путин, нормандский формат, Зеленский
 
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