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Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина
Наша країна вже до 2025 року може зіткнутися із проблемою відсутності робочих місць для гірників та занепадом шахтарських областей, і все це у зв’язку із необхідністю закриття неприбуткових державних шахт, оскільки цього вимагає Енергетична стратегія країни та міжнародні зобов'язання. Як інформує replyua.net, про це розповів під час презентації досліджень «Досвід трансформації шахтарських регіонів: рекомендації для Донбасу» гендиректор Директорату викопних видів палива, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Максим Федотов,.
За його словами, протягом 20 років реструктуризації велика кількість підприємств вже припинила роботу. Станом на сьогодні державний вугільний сектор налічує приблизно 40 тисяч працівників, це 30 шахт в держсекторі. «Проблема, з якою ми зіткнемося - це звільнення співробітників в період до 2025 року та занепад шахтарських регіонів», - сказав він.
Окрім того, Федотов зазначив, що до 2035 року Енергетичною стратегією України передбачено реформування вугільної галузі, а також міжнародні зобов'язання України відносно приєднання до енергетичного співтовариства зобов'язують нашу державу знижувати частку вугілля в первинної постачання електроенергії. Тому у майбутньому це з великою ймовірністю призведе до закриття вугільних підприємств.
Теги: Украина, Донбасс, работа, шахтеры
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