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В РФ выдвинули обвинения пленным украинским морякам
Следствие Российской Федерации выдвинуло восьми украинским военнопленным морякам обвинение в окончательной редакции.
Об этом сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, пишет 0629.
«В ходе текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков. Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзилу, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыску, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)», — написал Полозов.
В частности, военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионного ситуационной судебной экспертизы.
Как сообщил адвокат, в течение следующей недели аналогичные действия российского следствия будут проводиться в отношении остальных военнопленных моряков.
Полозов пояснил , что из-за истечения в конце июля сроков содержания военнопленных моряков под стражей, следствие планирует заявлять в Лефортовского районного суда Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей.
«Позиция защиты остается неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными», — подчеркнул адвокат.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, моряки, обвинение, пленные
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