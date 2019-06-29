В Украине пропадают люди. Это мистика или преступление?

29.06.2019 11:49

Самый сильный страх – это незнание. Пока человек не знает причину какого-то происшествия, его фантазия дорисовывает самые ужасающие версии, пишет from-ua.

В июне Украину всколыхнули загадочные исчезновения нескольких детей и, в частности, 11-летней Даши Лукьяненко.

Девочка пропала в родном поселке Ивановке. Ее искали несколько дней и до последнего не теряли надежду, однако, все оказалось напрасным – школьница погибла в тот же день, когда таинственно исчезла. Убийцей Даши был ее односельчанин.

Однако далеко не все исчезновения заканчиваются так трагически. Впрочем, как и не все подобные дела имеют логическое завершение. Некоторым странным случаям суждено стать загадками на всегда.

Одним из самых известных в истории случаев исчезновений является исчезновение детей Бомонт – двух девочек и их брата – в Австралии в 1966 году посреди пляжа.

Еще один подобный загадочный случай – это исчезновение Давида Герреро Гевары – «юного художника из Малаги». Испанский 13-летний мальчик исчез в 1987 году, перед тем, как он должен был дать первое в своей жизни интервью.

Эти таинственные исчезновения так и остались загадками – никто не может сказать, куда исчезли пропавшие.

Однако, подобные случаи происходят не только за границей, но и у нас в Украине.

Подготовлено ТОП-5 самых загадочных происшествий, которые случились в течение последних двух лет на территории Украины.

В Одесской области пропали с разницей в несколько дней сразу два 13-летних мальчика. Причем оба исчезли по дороге в одно и то же село – Старая Царычанка Белгород-Днестровского районе.

Первый исчезнувший – Александр Мангул. Он пропал 28 марта 2019 года. Мальчик хотел проведать бабушку, которая проживает в селе Старая Царичанка. Сам подросток из села Успеновка.

Второй мальчик – Михаил Сидоренко из села Ройлянка пошел в гости к дедушке, также в село Старая Царичанка и пропал. Этот инцидент произошло 2 апреля.

На данный момент никакой информации об местонахождении двух подростков так и не появилось.

Иногда судьба пропавшего известна, однако, найти его тело невозможно. Так произошло из Мукаддас Насырлаевой – иностранной студенткой столичного Национального медицинского университета им. Богомольца.

Правоохранители установили, что 19-летняя девушка покончила с собой – прыгнула в Днепр из моста Патона.

Мукаддас вышла из медицинского вуза, но домой она так и не вернулась. Это произошло 30 января, а уже на следующий день, 31 января, начато расследование.

Полицейские установили, что студентка покончила жизнь самоубийством – прыгнула с моста в воду. Но дело усложнилось тем, что водолазы так и не смогли найти ее тело.

В прокуратуре пришли к заключению, что к самоубийству девушку могли довести. Однако речь идет вовсе не об однокурсниках, а о руководстве вуза.

В СМИ появилась информация, что у девушки были трудности: в учебе и в общении с руководством заведения.

Родственники погибшей заявили, что перед самоубийством, Мукаддас вступила конфликт с заместителем декана НМУ Татьяной Тимохиной. Последняя отказала в продлении вида на жительство в Украине студентке из Туркменистана.

Инцидент имел свои последствия – в частности в Киеве, в парке Шевченко, активисты организовали митинг, на котором требовали увольнения ректора Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерины Амосовой.

Минздрав Украины 20 февраля, отстранил Амосову от исполнения обязанностей ректора НМУ. Однако, стоит отметить, что официальной причиной было заявлено то, что руководство не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов «Крок». Это послужило тому, что проведение обязательного экзамена для студентов-стоматологов было сорвано.

Также интригуют и, одновременно, пугают странные случаи, когда, вроде бы, найдено тело или останки, но неизвестна личность умершего или не установлена причина смерти. Известном во всем мире является «дело Тамам Шуд» – тело неизвестного, которое найдено в Австралии в 1948 году. До сих пор специалисты не смогли установить ни причину его смерти, ни его личность.

В 2018 году, 17 февраля, в селе Аулы Днепропетровской области – произошло жуткое происшествие. В жилом доме найдено целых пять трупов. Все погибшие – трое мужчин и две женщины – лежали в разных помещениях.

Причина смерти длительное время оставалась невыясненной. Спасатели отмечали, что в здании не обнаружено «ни следов выделения угарного газа, ни пожара».

Правоохранители отмечали, что все погибшие лежали в разных позах. Свидетели узнали в погибших жителей Аулов и соседнего Каменского.

Рабочая версия полиции была – передозировка наркотиками. Однако, в СМИ отмечали, что жилое помещение, в котором были найдены тела, не напоминает притон наркоманов.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства загадочной гибели людей.

Позже стражи порядка предположили, что причиной смерти стал фальсифицированный алкоголь.

Следствие установило, что хозяйка дома, которая работала фельдшером, пригласила гостей, чтобы отметить Масленицу с закусками и алкоголем.

Свидетели заявляли будто слышали в доме запах «не то газа, не то краски». Вместе с тем, угарный газ не имеет запаха. Сотрудники ГСЧС изначально во время осмотра помещения не нашли никаких следов утечки газа.

Однако, все же через некоторое время гистологическая экспертиза показала, что люди в Аулах умерли от отравления угарным газом.

«Многие удивлялись положению трупов. Говорили, мол, подозрительно, что люди разбросаны по дому как попало. На самом деле, в нашей полицейской практике отравления угарным газом были не раз. И действительно, погибших находили в странных позах – люди падали там, где их заставала смерть», – проинформировали в пресс-службе полиции Каменского.

Хотя ранее, газовщики не обнаружили следов утечки газа на месте происшествия, а приборы были в исправности.

Еще один загадочный случай произошел в Суворовском районе Одессы на улице Песочной в декабре 2018 года. Там под землей в цистерне были найдены два человеческих скелета.

В ходе следствия установлено, что дом более десяти лет сдавался в аренду. Арендаторы хотели провести канализацию и с этой целью наняли работников, чтобы прочистить емкость для топлива, которая у них хранилась.

Емкость была прикопана рядом с домом на глубине двух метров, но давно не использовалась. Во время откачки жидкости из нее работники нашли внутри два человеческих скелета.

Самое удивительное, то что кости не имели внешних следов насильственной смерти. Внутри емкости также были найдены фрагменты одежды, мужские часы и женская сумка. Однако, разыскать людей по останкам не такая легкая задача.

Подобный случай произошел в Кировоградской области, в Знаменском районе в марте 2019 года. В поле местный житель обнаружил скелет человека с фрагментами одежды. Это произошло во время весенне-полевых работ с применение трактора.

Специалисты пришли к заключению, что найденное тело может принадлежать женщине и могло пролежать в земле семь месяцев.

В связи с этим появилась версия, что останки могут принадлежать пропавшей местной жительнице – 19-летней Диане Хриненко.

Она проживала селе Субботцы и пропала 24 августа после того как пошла в центр села праздновать День Независимости Украины.

Информацию об останках так и не обнардовали. Мать пропавшей девушки во время предварительного осмотра не подтвердила, что останки и одежда принадлежали ее дочери.

Однако, полиция позже арестовала двух подозреваемых, которых ранее задержали неподалеку от этого села, когда они пытались угнать авто. Доказать их причастность к смерти Дианы не удалось. На данный момент в этом деле так и нет подозреваемых.