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Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слухи о сговоре Европы и России. Об этом говорится на его странице в Facebook, пишет ДонПресс.
«Предательство Европы всем болит. Но не ведитесь на это», — сказал министр.
Климкин также заявил, что логики в действиях Европы искать не стоит.
Также, по его словам, Москва явно пока не намерена освобождать пленных.
При этом Климкин обеспокоен тем, что Европа и Россия могут договориться о судьбе Украины за ее спиной.
«Уже сейчас в кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседом РФ и Европы, общей ответственностью, поэтому и должны быть совместные действия», — заявил Климкин.
Он уверен, что «действия будут российскими, а Европа просто будет наблюдать».
«Не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, мы на два поколения окажемся в серой буферной зоне», — предупредил глава МИД.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Европа, предатель, Климкин
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