«Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы

30.06.2019 19:33

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков объяснил, что мешает президенту Владимиру Зеленскому сместить Юрия Луценко уже сейчас

Представитель президентской партии рассказал журналистам, когда глава государства представит кандидатуру своего главы Генеральной прокуратуры. Он отметил, что пока Верховная Рада отказывается увольнять Юрия Луценко, пишет Политека.

По словам Дмитрия Разумкова, Владимир Зеленский назовет своего кандидата на должность генерального прокурора, как только действующий глава ведомства Юрий Луценко отправится в отставку. Он напомнил, что у президент изначально четко обозначил свою позицию: сменить главу Генеральной прокуратуры. Гарант даже вносил соответствующую инициативу в Верховную Раду. Однако народные депутаты пошли против президентской воли.

«Парламент мог бы сделать то, что он может сделать, — наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной», — подчеркнул Дмитрий Разумков.

На уточняющий вопрос, кого именно присмотрел Владимир Зеленский, глава «Слуги народа» ответил: «Я думаю, что президент сразу озвучит эту кандидатуру, как только будет снят действующий генпрокурор».

Судя по заявлению Дмитрия Разумкова, Юрию Луценко недолго осталось занимать кресло генерального прокурора. Ведь уже 21 июля в Украине пройдут досрочные парламентские выборы, назначенные указом Владимира Зеленского сразу после инаугурации. Социологические рейтинги говорят о том, что большинство мест в новой Верховной Ране должны занять представители «Слуги народа». А они уж наверняка поддержат предложение президента и не откажутся заменить руководство Генеральной прокуратуры.

Тем временем, Владимир Зеленский продолжает работать с Юрием Луценко и недавно даже вызывал его «на ковер». В совещании под председательством президента приняли участие генеральный прокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, в.и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств. Глава государства поднял тему скандальных хищений в Укроборонпроме.