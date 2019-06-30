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В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка

30.06.2019 13:51
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В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, 9-летняя девочка в Херсонской области пошла ванную комнату и заперлась изнутри. Родители взломали дверь и обнаружили ребенка повешенным на ручке двери, пишет Гордон.
29 июня в Херсонской области повесилась 9-летняя девочка, сообщил в Facebook заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Вчера вечером в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не выходит, позвала мужа, они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенную на ручке двери. Почему маленький ребенок принимает решение покончить жизнь самоубийством – для меня лично этот вопрос остается открытым", – написал Аброськин.



Теги: Донбасс, Херсон, суицид, девочка
 
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