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В Украине отменяют часть купюр и монет: чем можно будет платить

30.06.2019 17:40
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В Украине отменяют часть купюр и монет: чем можно будет платить

В Украине после постепенного вывода части банкнот и монет, введения новых денег украинцы смогут рассчитываться "копейками" номиналом 10 и 50 коп. Кроме того, останутся железные 1,2,5 и 10 грн.
Самая "мелкая" купюра, которая переживет реформу – 20 грн. Кроме того, введут в оборот банкноту в 1000 грн, пишет from-ua.
Какими деньгами можно будет рассчитаться:
Монеты: 10 и 20 коп., 1,2,5 и 10 грн;
Банкноты: 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн.
Всего регулятор сократит номинальный ряд с 17 до 12 наименований. "Именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира – США, Канады, Великобритании, Чехии, Дании, Швейцарии, Австралии", – пояснил на пресс-брифинге глава НБУ Яков Смолий.
Однако повода срочно избавиться от мелких монет и купюр нет. Во-первых, бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 грн останутся платежным средством, однако новые купюры печатать не будут. Это означает, что мелкие гривни продолжат принимать, но со временем они износятся и сами по себе исчезнут из оборота.
Что интересно, купюры 1,2 и 5 грн в среднем служат всего лишь около года, подсчитали в Нацбанке. Для сравнения: 500 грн, которые реже используют и к которым бережней относятся, могут "прожить" до 8 лет. Постепенно "бумажки" изнашиваются, Национальный банк забирает их из оборота и печатает новые. На печать, а это сложный процесс с несколькими уровнями защиты, иногда тратят больше, чем "стоит" купюра.



Теги: Украина, Донбасс, деньги, отмена
 
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