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Виктор Медведчук приобрел еще один телеканал
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук возможно приобрел акции телеканала «Интер», принадлежащего украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сообщает ДонПресс.
По данным автора публикации, Медведчук стал владельцем 80% акций телеканала, а оставшиеся 20% остаются у Сергея Левочкина — партнера Медведчука и Фирташа по «Оппозиционной платформе — За жизнь». Продажа ценных бумаг якобы связана с возможной экстрадицией Фирташа в Соединенные Штаты.
«Медведчук купил у Фирташа часть акций телеканала «Интер»! В связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, последний активно «сбрасывает» активы своим партнерам. Так, свою долю 80% акций ЗАО «Телеканал «Интер» он продал Виктору Медведчуку, который обладает медиахолдингом «Новости» (куда входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK)», — сказано в публикации.
В то же время в УИАМП подчеркивают, что авторами их Telegram-канала, помимо экспертов института, являются друзья, которые не связаны с УИАМП. Поэтому за достоверность информации, в которой не указано авторство экспертов, институт поручиться не может. Подобные материалы публикуются в качестве предмета для обсуждения.
Теги: Донбасс, телеканал "Интер", Медведчук
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