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Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина

30.06.2019 10:50
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Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина

Президенту России Владимиру Путину выгодно положение, в котором находится Донбасс.
Он постарается оттянуть решение конфликта на Востоке Украины, заявил российский адвокат Илья Новиков в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале", передает from-ua.
"Путин такой, что он любое важное решение старается оттянуть на последний момент. Это замечено много раз. Он лучше оставит ситуацию такой, какая она есть, если не будет крайне необходимо. Мне кажется, нынешняя ситуация его устраивает", – сказал Новиков.
По его словам, "истории с выдачей паспортов ситуацию не меняют".
Юрист считает, что Путин оставит конфликт на Донбассе "замороженной войной".
В то же время он отметил, что президент РФ и его окружение страдают от внутренних бунтов в России, поэтому беспорядки на Донбассе им пока невыгодны.



Теги: Донбасс, Путин, война, заморозка
 
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