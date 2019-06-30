Главная / Новости / Украина / Живущий в Одессе российский футболист пожаловался на засилье украинского языка: "В кино невозможно пойти, ТВ тоже на украинском"
Последние новости раздела
- Живущий в Одессе российский футболист пожаловался на засилье украинского языка: "В кино невозможно пойти, ТВ тоже на украинском"15:05
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Снова жара: синоптики рассказали о погоде в первые дни июля14:07
- В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка 13:51
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- В Днепре взбешенная толпа взяла штурмом секонд-хенд11:28
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- В Украине появилась горячая линия по приему жалоб на инопланетян09:33
Живущий в Одессе российский футболист пожаловался на засилье украинского языка: "В кино невозможно пойти, ТВ тоже на украинском"
30.06.2019 15:05
Российский футболист Василий Павлов, который играет в футбольном клубе "Черноморец" (Одесса) заявил, что в Украине слишком много украинского языка. Заявление спровоцировало шквал возмущения в социальных сетях и было озвучено в интервью российскому изданию "Советский спорт", пишет Диалог.UA.
Россиянину не нравится большое количество украинского языка в кино и на телевидении. Павлов пожаловался, что ему сложно найти книгу на русском языке, у него также проблемы с просмотром спортивных передач на украинском. Заявление россиянина вызвало грандиозный скандал в социальных сетях, где его подвергли ожесточенной критике.
Теги: Донбасс, Одесса, украинизация, футболист
Читайте также:
- Саакашвили призвал одесситов попить чаю во взорванном кафе
- В Одессе неизвестный журналист вел стрим с Куликова поля для "ДНР"
- «Дрожали стены»: В Одессе произошло землетрясение
- К чему приведет украинизация ТВ
- В Одессе задержан мужчина, который наладил сбыт оружия из "ДНР"
- В Одессе второй раз за день ищут взрывчатку в Доме профсоюзов
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО07:29
- Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий 22:34
- «ЛНР» ожидает блэкаут21:42
- Живущий в Одессе российский футболист пожаловался на засилье украинского языка: "В кино невозможно пойти, ТВ тоже на украинском"15:05
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Итальянка просидела в застрявшем лифте более суток, спасаясь вином14:23
- Снова жара: синоптики рассказали о погоде в первые дни июля14:07
- В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка 13:51
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- "Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі17:56
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев