Живущий в Одессе российский футболист пожаловался на засилье украинского языка: "В кино невозможно пойти, ТВ тоже на украинском"

30.06.2019 15:05

Российский футболист Василий Павлов, который играет в футбольном клубе "Черноморец" (Одесса) заявил, что в Украине слишком много украинского языка. Заявление спровоцировало шквал возмущения в социальных сетях и было озвучено в интервью российскому изданию "Советский спорт", пишет Диалог.UA.

Россиянину не нравится большое количество украинского языка в кино и на телевидении. Павлов пожаловался, что ему сложно найти книгу на русском языке, у него также проблемы с просмотром спортивных передач на украинском. Заявление россиянина вызвало грандиозный скандал в социальных сетях, где его подвергли ожесточенной критике.