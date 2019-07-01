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Богдан рассказал, как проходил набор команды Зеленского

01.07.2019 22:38
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Богдан рассказал, как проходил набор команды Зеленского

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан поведал, каким образом производился набор членов команды Владимира Зеленского. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «РБК-Украина».

Он акцентировал внимание на том, что не уверен в честности всех, кто выразил желание стать частью «Слуги народа». Ведь набор команды Владимира Зеленского проходил довольно хаотично. Часть людей заявили о своём желании поддержать новоизбранного гаранта украинской Конституции посредством социальных сетей. Некоторые члены «Слуги народа» были отобраны благодаря функционированию социальных лифтов. Конечно же, не обошлось и без мнения экспертов, которые давали советы относительно набора команды. При этом Андрей Богдан убеждён, что как минимум 20% «Слуги народа» в конечном итоге окажутся коррупционерами и непрофессионалами. Возможно, в скором времени к ним добавятся ещё 20%, которые проявят свою истинную сущность немного позже. А вот около 60% всё-таки останутся в команде Владимира Зеленского надолго и проявят свою сознательность. 

Также Андрей Богдан заявил, что приверженцы нового президента изначально были против сотрудничества с уже «бывалыми» народными депутатами. «Если бы мы брали бывших народных депутатов, то они 100% уже инфицированы, всё. С первого дня они уже не ваши», - говорит глава АП.




Теги: Донбасс, президент, Зеленский
 
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