- Центризбирком внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень08:30
- Потап ошарашил заявлением о беременности Каменских: этого ждали все08:18
- Кошевой развеял скандальный миф о Зеленском: «это личное дело каждого»08:01
- «Земля вздрагивает. Похоже, гаубица»: Донецк снова шумит разными калибрами07:46
- Комитет Верховной Рады по иностранным делам уволит Климкина07:25
- Солнечное затмение 2 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу07:10
- Опрос: у 58% украинцев нет уверенности в завтрашнем дне22:08
- Виктор Медведчук приобрел еще один телеканал20:42
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным20:08
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы19:33
Центризбирком внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень
Центральная избирательная комиссия во время заседания, 30 июня, приняла решение о внесении партии Рух новых сил Михаила Саакашвили в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Как сообщается, Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.
«Учитывая указанное Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по Политической партии «Движение Новых сил Михеила Саакашвили» под № 22 без проведения жеребьевки."-сказано в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, партия, Верховная Рада, Саакашвили
- В Раду проходят 5 партий: кто останется за бортом. Результаты соцопроса
- Без Самопомочи и Вакарчука. На досрочных выборах в Раду проходят пять партий— опрос
- До Верховної Ради проходять шість партій, - опитування
- Выборы-2012.Обновляем парламент правильно
- Выборы в Мариуполе пройдут 29 ноября
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину?
- «Земля вздрагивает. Похоже, гаубица»: Донецк снова шумит разными калибрами07:46
- Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки22:34
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- "Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой16:29
- Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»16:08
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева15:49
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Центризбирком внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень08:30
- Потап ошарашил заявлением о беременности Каменских: этого ждали все08:18
- Кошевой развеял скандальный миф о Зеленском: «это личное дело каждого»08:01
- «Земля вздрагивает. Похоже, гаубица»: Донецк снова шумит разными калибрами07:46
- Комитет Верховной Рады по иностранным делам уволит Климкина07:25
- Солнечное затмение 2 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу07:10
- Под Горловкой вблизи линии фронта открыли две детские площадки22:34
- Опрос: у 58% украинцев нет уверенности в завтрашнем дне22:08
- Правда о гражданстве РФ для жителей оккупированного Донбасса21:40
- «Мы многим им обязаны»: Макрон анонсировал поездку в Россию21:07
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине16:49
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- "Мне жаль Украину": жена Медведчука в восторге от нового скандального фильма с Путиным
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- «Луценко осталось недолго»: у Зеленского сделали заявление, которого ждали все украинцы
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО