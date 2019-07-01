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Комитет Верховной Рады по иностранным делам уволит Климкина
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что 1 июля комитет рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина. В этот же день будет рассматриваться предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским на должность главы Министерства иностранных дел Украины кандидатура Вадима Пристайко. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "112.ua".
30 мая в Верховной Раде зарегистрировали три президентских проекта постановлений об увольнении глав Минобороны, Службы безопасности и Министерства иностранных дел. Вопрос об отставке главы МИД рассматривался 6 мая. Парламент отказался отправить в отставку или уволить министра Павла Климкина. В зале было только 141 и 137 голосов за, а для принятия решения нужно как минимум 226 голосов нардепов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предлагал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину остаться работать, однако тот отказался. А 27 июня, Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Комитет Верховной Рады еще обсудит дальнейшие шаги в связи с провалом в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
Теги: Донбасс, увольнение, Верховная Рада, Климкин
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