Комитет ВРУ вынес решение о дальнейшей работе делегации из Украины в ПАСЕ

01.07.2019 15:20

Комитет Верховной рады по иностранным делам принял решение обратиться в МИД с рекомендацией, отказаться от согласования нового посла ПАСЕ в Украине до окончания всех консультаций. Об этом заявила глава комитета парламента по иностранным делам Анна Гопко.

По словам Гопко, все консультации будут проведены с новым генсеком Совета Европы.

«Рекомендовать МИД не соглашаться на нового посла Совета Европы в Украине до момента проведения консультаций с новым генеральным секретарем. Кто за? Решение есть», — заявила она.

Источник: https://donpress.com