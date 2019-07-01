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Кошевой развеял скандальный миф о Зеленском: «это личное дело каждого»
Евгений Кошевой рассказал о наркотиках в «Квартал 95» и президенте Владимире Зеленском
Известный украинский юморист и актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой сообщил, кто из актеров причастен к употреблению наркотических веществ, передает «Знай.ua».
Актер заявляет, что каждый артист имеет свои интересы, поэтому не можно прямо отвечать на этот вопрос.
«Это личное дело каждого… Это личная жизнь каждого. Скажем так, мы не собираемся за круглым столом и не долбим трубку мира. У каждого есть свои интересы, кто хочет, кто не хочет», – заявил Евгений Кошевой.
Юморист стал руководителем «Квартал 95» после того, как Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. В студии осталось достаточно хороших менеджеров, поэтому Кошевой обещает не обращаться за советами к президенту Украины. Но актер также добавил, что в крайней необходимости запишется на прием к Зеленскому по протоколу.
Также Кошевой поведал о том, как он провел инаугурацию Владимира Зеленского. Юмориста впечатлила речь президента и он выразил надежду о том, что что-то измениться.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Евгений Кошевой, Зеленский
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