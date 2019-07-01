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Магнитные бури в июле 2019: названы даты
01.07.2019 10:02
По прогнозам специалистов, июль будет менее богатым на магнитные бури, чем предыдущие месяцы. В этом месяце будет стабильная геомагнитная обстановка и всего три неблагоприятных периода магнитных бурь. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
Поэтому специалисты составили календарь неблагоприятных дней для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли.
- 7 июля 2019 года ожидается первое за месяц возмущение магнитного поля земли. Метеорологи прогнозируют бурю средней интенсивности.
- 15 июля 2019 года будет самая ощутимая за месяц буря. Активность колебаний будет высокой. Люди чувствительные к влиянию магнитных колебаний могут ощутить ухудшение самочувствия.
- 29 июля 2019 года состоится незначительная буря, она не должна стать причиной ухудшения состояния организма.
Во время активных колебаний советуют внимательнее относиться к своему самочувствию, избегать обострения хронических заболеваний, защищаться от воздействия солнца, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим.
В этот период рекомендуется:
- Откажитесь от алкоголя и кофеина,
- Избегайте физических нагрузок,
- Регулярно проветривайте помещение,
- Гуляйте на свежем воздухе.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, космос, магнитная буря
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