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Нибиру погибла: уфологи рассказали, что именно произошло с планетой смерти
На протяжении многих лет уфологи во всем мире громогласно заявляли, что им известно точное местонахождение планеты Х. Однако, по словам уфолога из Тайваня Скотта Уоринга, несколько месяцев назад Нибиру пропала с радаров.
При этом никто точно не может объяснить – то ли Нибиру на время улетела из Солнечной системы, чтобы ее обитатели аннунаки смогли сгруппироваться и собраться с силами, то ли планету уничтожили.
А недавно на совещании уфологов в Ирвине, штат Калифорния, было заявлено, что планета Нибиру стала жертвой Солнца – она сгорела, отмечает Vista News, передает Главред.
Теперь уфологи говорит, если планета смерти, о которой писали еще древние шумеры, действительно исчезла из Солнечной системы, тогда человечество может выдохнуть.
В то же время некоторые конспирологи настаивают, что пока еще нельзя с определенностью заявить, что угроза для Земли миновала окончательно.
Возможно, изворотливая планета Нибиру вовсе не расплавилась в раскаленных лучах Солнца, а просто готовится нанести мощный удар.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, уфология, Нибиру
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