Оговорка Вакарчука о российском Крыме «взорвала» интернет. ВИДЕО

01.07.2019 19:30

Святослав Вакарчук во время предвыборного тура в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видео инцидента попало в Сеть в понедельник, 1 июня, передает Корреспондент.

Инцидент произошел 30 июня. Святослав Вакарчук в рамках своего предвыборного Тура Змін вышел на сцену и произнес эмоциональную речь, во время которой обмолвился и назвал Крым российским.

"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", - сказал со сцены Вакарчук.

Он пока никак не прокомментировал реплику, видео которой разлетелось по Сети.

Источник: https://from-ua.com