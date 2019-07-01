Опять тридцать пять: украинские синоптики опубликовали свежий прогноз погоды

01.07.2019 12:02

По данным Погода УНИАН, сегодня, 1 июля, в Украину вернется жаркая и солнечная погода, местами температура поднимется до +35°.

На востоке страны облачно с прояснениями, днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью +17° ...+21°.

Жителям южных областей синоптики прогнозируют жаркую и солнечную погоду. Температура днем до +35°, ночью до +21°.

На западе Украины преимущественно солнечно. Днем температура поднимется до +34°, ночью - +16°...+19°.

В северных областях без осадков. Днем воздух прогреется до +32°, ночью до +19°.

В центральных регионах также солнечно.Температура днем +31°...+33°, ночью до +21°.

Согласно народному прогнозу, 1 июля — Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

Источник: https://from-ua.com