Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Парламентарии отказались рассматривать отставку Климкина: что будет дальше

01.07.2019 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Парламентарии отказались рассматривать отставку Климкина: что будет дальше

На своем сегодняшнем заседании Комитет по иностранным делам Верховной Рады не будет рассматривать постановление об увольнении Павла Климкина с должности главы Министерства иностранных дел.

Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, об этом заявил член Комитета Владимир Арьев. «Данный вопрос по настоянию некоторых членов комитета будет снят с повестки дня. После последних событий представители комитета сильно сомневаются в том, что этот вопрос целесообразно ставить сейчас вообще», – пояснил нардеп.

Вместе с тем, к таким «событиям» Арьев отнес не только «действия в Парламентской ассамблее, но и связанные с нотами».

В свою очередь, глава комитета Анна Гопко подчеркнула, что рассмотрение представление на увольнение Климкина было перенесено на 9 июля. «Сейчас мы решение – во вторник в 12:00 собрать комитет, чтобы одобрить проект постановления об уволь6нении Климкина», – отметила она. Со слов парламентария, на заседание комитета пригласят Вадима Пристайко, чью кандидатуру на должность главы МИД предлагает парламенту президент Украины Владимир Зеленский.



Теги: Донбасс, отставка, Климкин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх