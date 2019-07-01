Потап ошарашил заявлением о беременности Каменских: этого ждали все

01.07.2019 08:18

Свадьба украинского музыканта Потапа и его давней коллеги по сцене Насти Каменских стала главным событием украинского шоу-бизнеса в прошлом месяце. Как выяснилось, исполнители долго скрывали свои отношения, однако с тех пор, как они открыто объявили о своем романе, внимание журналистов было приковано к ним, передает Политека.

Вскоре после свадьбы в СМИ пошли слухи о том, что Каменских ждет ребенка. Потап впервые прокомментировал эти сообщения в интервью журналистке Катерине Осадчей.

Любопытно, что артист не подтвердил, но и не опроверг слухи о скором пополнении в их семье.

Во время интервью Осадчая заметила, что сейчас, после того как пара поженилась, все журналисты начали «вглядываться в фигуру Каменских», в надежде заметить, что она беременна.

В ответ на это Потап лишь загадочно заметил, что не против подобных домыслов.

«Пусть вглядываются, такая работа у вас», — заявил артист.

Отметим, что ранее стало известно о том, что из-за болезни Насти Каменских пришлось взять выходной на работе, который она решила провести с мужем.

Источник: https://from-ua.com