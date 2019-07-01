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Секретарь СНБО рассказал о предстоящей встрече Путина и Зеленского
01.07.2019 12:20
Секретарь СНБО, Александр Данилюк, уверен, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина обязательно состоится.
Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».
По словам Данилюка, данная встреча выгодна обеим странам, а не самим президентам. Путин находится у власти в РФ довольно давно и по этой причине уже стал автократом и вряд ли сумеет говорить с демократом Зеленским на равных, а будет давить.
Также секретарь СНБО заверил, что встреча просто необходима для обмена военнопленными.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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