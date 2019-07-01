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"В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому
Юлия Тимошенко считает, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать две вещи, которые нужны для того, чтобы прекратить кражи стратегической собственности Украины – ГТС.
Так, глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко решила дать совет президенту Украины Владимиру Зеленскому по прекращению краж стратегической собственности Украины. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр политсилы.
Во-первых, считает Тимошенко, Зеленскому следует наложить вето на два постановления правительства Владимира Гройсмана, на базе которых забирают ГТС у страны.
Во-вторых, глава государства может определить как внеочередной законопроект о запрете манипуляций с собственностью на ГТС, внесенный Тимошенко и ее командой.
Глава "Батьківщины" отметила, что у Украины забирают ее собственность, которая оценивается в 300 миллиардов евро, приносящую в бюджет ежегодно почти 3 миллиарда доходов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Донбасс, президент, Тимошенко, Зеленский
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