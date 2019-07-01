Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому

01.07.2019 21:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"В его силах сделать две вещи", - Тимошенко дала совет Зеленскому

Юлия Тимошенко считает, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать две вещи, которые нужны для того, чтобы прекратить кражи стратегической собственности Украины – ГТС.

Так, глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко решила дать совет президенту Украины Владимиру Зеленскому по прекращению краж стратегической собственности Украины. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр политсилы.

Во-первых, считает Тимошенко, Зеленскому следует наложить вето на два постановления правительства Владимира Гройсмана, на базе которых забирают ГТС у страны.

Во-вторых, глава государства может определить как внеочередной законопроект о запрете манипуляций с собственностью на ГТС, внесенный Тимошенко и ее командой.

Глава "Батьківщины" отметила, что у Украины забирают ее собственность, которая оценивается в 300 миллиардов евро, приносящую в бюджет ежегодно почти 3 миллиарда доходов.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: политика, Донбасс, президент, Тимошенко, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх