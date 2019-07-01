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В партии «Голос» сделали неожиданное предложение «Слуге народа»

01.07.2019 11:30
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Партия украинского музыканта Святослава Вакарчука «Голос» готова взяться за обучение членов политсилы «Слуга народа». Об этом заявила глава партии «Голос» Юлия Клименко.

По ее словам, члены «СГ» компетентны в своих сферах, однако, никогда не работали на государственных или политических должностях. Кименко отметила:

«Я им это уже предложила. Если их не обучают, мы их можем принять в себя и тоже учить. Мы же не делим стулья, не делим, кто больше знает. Мы пришли для того, чтобы работать на украинского гражданина. Если для украинского государства надо, чтобы мы все сели вместе в одном зале и начали учить регламент Верховной Рады, Конституцию и публичные финансы, мы это сделаем».

Также, она объяснила, как проходит обучение кандидатов в народные депутаты:

«У нас есть каждую неделю минимум 3−4 дня, где мы даем специализированные лекции. Например, публичные финансы, бюджетирование, государственный долг, как работает регламент Верховной Рады. Мы делаем методички, мы делаем то, что называется факт-бук, где каждому кандидату прописано, который у нас ВВП и т. д., чтобы человек приходил и знал, о чем он должна говорить».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, партия, Слуга народа
 
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