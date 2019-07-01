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В Украине грядет подорожание сигарет: когда и на сколько
С 1 июля в Украине повышаются ставки акцизного сбора на табачные изделия на 9%, в результате чего последние подорожают в среднем на 2-3 грн.
Такой рост цены предусмотрен изменениями в Налоговом кодексе, которые Верховная Рада внесла перед принятием госбюджета на 2019 год, передает UBR.
«В среднем сигареты подорожают на 5 грн. за пачку после первого повышения акцизов в январе и еще на 2-3 грн. – после налогового повышения в июле», – рассказывали «Экономической правде» в компании Philip Morris Ukraine. Правда, отметили, что наш рынок остается конкурентным, поэтому спрогнозировать действия всех участников невозможно.
Впрочем, наши чиновники занялись табачными изделиями не только посредством повышения цен. Также они планируют усилить борьбу с их контрабандой и вплотную заняться здоровьем украинцев, разрабатывая новую реформу, которая поможет им контролировать весь путь сигаретной пачки от завода до непосредственно продавца.
Cогласно запланированной реформе, чиновники намереваются запретить добавки в табачные изделия, увеличить предупредительные надписи на упаковках и заставить табачников придерживаться более строгих норм при производстве сигарет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, сигареты, подорожание
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