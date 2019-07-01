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В Украине изменились условия получения посылок из-за рубежа

01.07.2019 13:17
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В Украине изменились условия получения посылок из-за рубежа

Согласно принятому закону № 2628-VIII, предусматривающий изменения в Налоговом кодекс, в Украине посылки из-за рубежа стоимостью от 100 евро будут облагаться налогом на добавленную стоимость (20%).

Новые правила пересылки коснуться только физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость так и останется на уровне 150 евро.

Рассчитать стоимость посылки можно будет по официальному курсу НБУ на 00:00 часов дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, посылка, изменение
 
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