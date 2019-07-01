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Возвращение России в ПАСЕ: еще одна провокация?
В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой фактически вернула российскую делегацию в стены институции. Такая позиция европейцев стала шоком для многих украинцев, но не для дипломатов. Что произошло в Страсбурге и как это может изменить европейскую политику, разобрался Центр общественного мониторинга и контроля.
Российский реванш
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала изменения в регламенте, лишающее ПАСЕ права налагать санкции на делегации, которые нарушили нормы и ценности институции. За это решение проголосовали 118 членов ассамблеи, 62 – высказались против, 10 – воздержались. Единодушно против проголосовали делегаты из Украины, Грузии, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.
В среду, 26 июня, делегаты ПАСЕ официально вернули в организации представителей РФ, которые с 2015 года не принимали участия в заседаниях и не имели права голоса. Теперь они смогут продвигать свои интересы в ПАСЕ и даже делегировать депутатов из аннексированного Крыма. Украинцы вместе з представителями Литвы, Латвии, Эстонии и Польши покинули заседание, чтобы подчеркнуть свое несогласие. В знак протеста против решения ассамблеи украинская делегация решила вообще прекратить участие в работе сессии ПАСЕ.
«Делегация обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем», – сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Деньги VS Ценности
Формальным поводом для возвращения России в ПАСЕ стала необходимость защищать 140 млн россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Сторонники РФ в ассамблее отмечали, что договариваться с Москвой будет легче, если ее представители будут сидеть в стенах ассамблеи. По мнению экспертов, это было лишь манипуляцией, ведь с одной стороны, отсутствие делегатов из Москвы не останавливала юрисдикцию ЕСПЧ. А с другой – Россия преимущественно игнорирует решения европейского суда.
Реальной причиной международные и отечественные обозреватели называют российские деньги, которые требует Европа. Ведь в 2017 году РФ, которая формирует 1/10 бюджета учреждения, прекратила платить взносы в СЕ.
Украинские правозащитники считают, что возвращение российской делегации в ПАСЕ является моральной капитуляцией этого института.
«Проблема даже вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ – это скорее символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ», – убежден министр иностранных дел Павел Климкин.
По его словам, опасность в том, что сразу после парламентских выборов в Украине российские и европейские политики «будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости, например, газового транзита, за наш счет».
Унижение Европы
Попытки вернуть РФ в ассамблею продолжались с начала ее изгнания. Впрочем, отмечают политологи, ранее большинство стран поддерживали четкую позицию Украины в этом вопросе. После президентских выборов в Украине чаши весов пошатнулись. Несмотря на встречи президента Владимира Зеленского с лидерами Германии и Франции, их делегации проголосовали за присутствие агрессора в ПАСЕ.
Европейские журналисты и политики по-разному отреагировали на ситуацию в Страсбурге. Фонд семей жертв MH17 прислал ПАСЕ письмо с просьбой не возвращать право голоса РФ. Его председатель Пит Плоег заявил, что не понимает решения ассамблеи.
Между тем немецкие журналисты назвали возвращение Москвы в ассамблею результатом шантажа, а швейцарцы заявили о подрыве авторитета организации и унижении Европы. По мнению швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, отсутствие устойчивой позиции по тирании никогда не приводит к успеху.
Вернется ли украинская делегация?
Прогнозировать дальнейшие шаги Украины в ПАСЕ сложно. Действующая делегация имеет четкую позицию: не идти на уступки агрессору.
«Я убежден, что Украина должна жестко отреагировать на то, что произошло – это вопрос самоуважения. И эта реакция должна касаться не только блока межпарламентского сотрудничества ПАСЕ, но и блока межправительственного сотрудничества», – убежден посол Украины в ПАСЕ Николай Кулеба, которого отозвали из Страсбурга в Киев для консультаций.
Впрочем, после парламентских выборов украинский вопрос в ПАСЕ будут отстаивать уже другие делегаты. Какую стратегию для них предусматривает президент, пока не известно. В ответ на решение ПАСЕ президент Зеленский заявил, что он «разочарован». Соратник Зеленского, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков раскритиковал действия украинской делегации в ПАСЕ.
Между тем регламентный комитет ПАСЕ принял решение обратиться к Венецианской комиссии за официальным разъяснением о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных по многомандатному округу, который включает аннексированые Крым и Севастополь. Если Венецианская комиссия примет сторону Украины, это может прекратить полномочия российской делегации, в партийных списках которой являются депутаты из аннексированного Крыма. Кроме того, новоизбранный генсек ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич является представительницей Хорватии, которая не замечена в дружеских связях с Россией. По мнению политологов, это является позитивным сигналом для Украины.
Центр громадського моніторингу та контролю
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ПАСЕ
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