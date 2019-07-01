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Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы.
01.07.2019 19:14
Выходные дни в июле 2019 года - редкость. В этом месяце нет больших государственных и церковных праздников. Таким образом, в июле украинцы будут отдыхать всего восемь дней, пишут Подробности.
Сколько будем работать и отдыхать в июле
Общее количество календарных дней составляет 31.
- Работать мы будем 23 дня
- Выходных всего 8 дней
Среди профессиональных праздников в июле можно выделить такие:
- День Военно-морских Сил Украины (7 июля)
- День бухгалтера (16 июля)
- День рыбака (14 июля)
- День флота Украины (28 июля)
Среди православных праздников в июле 2019 года можно выделить:
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля)
- День Петра и Павла (12 июля)
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, июль, выходные
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