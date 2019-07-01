Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы.

01.07.2019 19:14

Выходные дни в июле 2019 года - редкость. В этом месяце нет больших государственных и церковных праздников. Таким образом, в июле украинцы будут отдыхать всего восемь дней, пишут Подробности.

Сколько будем работать и отдыхать в июле

Общее количество календарных дней составляет 31.

Работать мы будем 23 дня

Выходных всего 8 дней

Среди профессиональных праздников в июле можно выделить такие:

День Военно-морских Сил Украины (7 июля)

День бухгалтера (16 июля)

День рыбака (14 июля)

День флота Украины (28 июля)

Среди православных праздников в июле 2019 года можно выделить:

Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля)

День Петра и Павла (12 июля)

Источник: https://from-ua.com