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Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы.

01.07.2019 19:14
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Выходные и праздники в июле: как будут отдыхать украинцы.

Выходные дни в июле 2019 года - редкость. В этом месяце нет больших государственных и церковных праздников. Таким образом, в июле украинцы будут отдыхать всего восемь дней, пишут Подробности.

Сколько будем работать и отдыхать в июле

Общее количество календарных дней составляет 31.

  • Работать мы будем 23 дня
  • Выходных всего 8 дней

Среди профессиональных праздников в июле можно выделить такие:

  • День Военно-морских Сил Украины (7 июля)
  • День бухгалтера (16 июля)
  • День рыбака (14 июля)
  • День флота Украины (28 июля)

Среди православных праздников в июле 2019 года можно выделить:

  • Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля)
  • День Петра и Павла (12 июля)

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, июль, выходные
 
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