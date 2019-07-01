Зеленский сообщил о большой победе «Слуги народа»: что теперь будет с выборами

01.07.2019 17:00

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявила о большой победе

Политсила выиграла в апелляционном суде иск, которым требовалось обязать ЦИК страны внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами этого политического объединения, сообщили в twitter президента.

«Суд обязал ЦИК исключить информацию о партийности лжепартийцив в бюллетенях!», — говорится в сообщении.

Ранее в июне сообщалось, что кандидатами в народные депутаты Верховной рады стали восемь человек с фамилией Зеленский. В Центризбиркоме уточнили, что все они имеют разные имена и отчества.

На 43-х мажоритарных округах зарегистрировали 66 однофамильцев кандидатов в нардепы Украины. Об этом сообщают в пресс-представительстве ЦИК.

На некоторых округах ЦИК зарегистрировала сразу нескольких кандидатов с одинаковыми фамилиями. В Одессе на 133-м округе сразу четыре кандидата с фамилией Баранских, при этом из них двое Виталии. Один идет от «Оппозиционного блока, Виктор Баранских — от «Оппозиционной платформы «За жизнь»», а еще двое самовыдвинулись.

В Киевской области есть четыре кандидата с фамилией Гудзенко. Трое из них имеют имя Виталий. Также в этом округе есть три кандидата с именем Александр Ференц, у которых только отчества разные — Борисович, Владимирович и Петрович.

Источник: https://politeka.net