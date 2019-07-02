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Филарет рассказал, какие тайные соглашения подписывал с Варфоломеем Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко подписывал со Вселенским патриархом Варфоломеем тайные соглашения о передаче Константинополю храмов и монастырей в Украине, заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, пишет Главред.
"Он подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а вселенскому патриарху. Я об этом не знал", – сообщил Филарет в интервью на канале ZIK.
Он подчеркнул, что кроме Андреевской церкви Константинополь получит "еще много монастырей", в том числе Успенскую церковь во Львове.
Филарет также считает, что томос об автокефалии не выгоден украинской церкви и часть вины за это также возложил на Порошенко.
Теги: Донбасс, Филарет, Варфоломей I, Порошенко, соглашение
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