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Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности

02.07.2019 20:34
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Под Харьковом потерпел крушение самолет – первые подробности

Сегодня, 2 июля, в Харьковской области разбился самолет Л-39, за штурвалом которого находился курсант Университета воздушных сил имени Кожедуба. Так, инцидент случился примерно в 16:00 в районе Староверовки Купянского района в Харьковской области. К счастью, пилоту удалось успешно катапультировался и выйти на связь. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр Университета воздушных сил имени Кожедуба.
Как сообщается, курсант третьего курса проводил самостоятельный учебно-тренировочный полет с аэродрома Чугуев. Пилот рассказал, что в небе у самолета перестал работать двигатель. Известно, что воздушное средство упало с высоты 1,5 километров. Отмечается, что у пилота повреждений не зафиксировали, состояние здоровья является удовлетворительным. За ним экстренно направили группу поисковиков. В ведомстве также сообщили, что в связи с падением самолета создали специальную комиссию, которая выяснит причину ЧП.



Теги: Донбасс, Харьков, самолет, крушение
 
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